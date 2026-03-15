ダイソーをパトロール中にとんでもない商品を発見。他のプチプラ店で買ったら1,000円以上はするような『ストローハット』が、なんと300円で売られていたんです！お安いからと侮るなかれ。編み方も凝っていてチープ感がなく、コーディネートに馴染むおしゃれなデザイン♡軽くて蒸れにくく、さらに洗えて優秀ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストローハット価格：￥330（税込）頭周りのサイズ（約）：58cm販売