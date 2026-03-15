300円には見えないよ！「それどこの！？」って褒められる♡売り切れが早そうな帽子
商品情報
商品名：ストローハット
価格：￥330（税込）
頭周りのサイズ（約）：58cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480950839
300円とは思えないクオリティ♡ダイソーの『ストローハット』がお手頃すぎる！
大変…ダイソーで売り切れが早そうなおしゃれアイテムを発見してしまいました！
今回ご紹介するのは、季節もの売り場で見つけた『ストローハット』。春夏のお出かけにぴったりな帽子です。
こういった帽子を他店で買うとプチプラ店でも1,000円以上しますが、こちらはなんと330円（税込）！あまりのお手頃さに驚きました。
これからの季節のコーディネートを軽やかに見せてくれる、爽やかな透け感がおしゃれなデザイン。
編み方も凝っていて、チープ感がありません♡正直、これは300円に見えないです！
素材が柔らかいので、持ち運びやすいのもポイント。
型崩れはありそうですが、なんせ300円なので、個人的には折りたたんで持ち運ぼうと思います。
軽くて蒸れにくく快適！洗えるから気兼ねなく使える◎
さっそくかぶってみて驚き…！とても軽いです。かぶっているのを忘れるくらい快適です！
そして、耳が隠れるくらいのコンパクトなシルエットで、使いやすいです。頭周りのサイズは約58cmとなっていますが、頭が大きめの筆者でもおしゃれにかぶることができました。
さらに通気性が良く、蒸れにくいのもGOOD。これからの季節も使いやすいと思います。
しかも洗えるのが嬉しいポイント！
この手のおしゃれな帽子はお手入れしにくいものが多いですが、これなら汗をかきやすい真夏も気兼ねなく使えそうです。
今回は、ダイソーの『ストローハット』をご紹介しました。
このクオリティなら「どこで買ったの！？」なんて褒められること間違いなし♡気になる方は、お早めにチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。