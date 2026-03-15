300円には見えないよ！「それどこの！？」って褒められる♡売り切れが早そうな帽子

ダイソーをパトロール中にとんでもない商品を発見。他のプチプラ店で買ったら1,000円以上はするような『ストローハット』が、なんと300円で売られていたんです！お安いからと侮るなかれ。編み方も凝っていてチープ感がなく、コーディネートに馴染むおしゃれなデザイン♡軽くて蒸れにくく、さらに洗えて優秀ですよ！

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商品情報

商品名：ストローハット

価格：￥330（税込）

頭周りのサイズ（約）：58cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480950839

300円とは思えないクオリティ♡ダイソーの『ストローハット』がお手頃すぎる！

大変…ダイソーで売り切れが早そうなおしゃれアイテムを発見してしまいました！

今回ご紹介するのは、季節もの売り場で見つけた『ストローハット』。春夏のお出かけにぴったりな帽子です。

こういった帽子を他店で買うとプチプラ店でも1,000円以上しますが、こちらはなんと330円（税込）！あまりのお手頃さに驚きました。

これからの季節のコーディネートを軽やかに見せてくれる、爽やかな透け感がおしゃれなデザイン。

編み方も凝っていて、チープ感がありません♡正直、これは300円に見えないです！

素材が柔らかいので、持ち運びやすいのもポイント。

型崩れはありそうですが、なんせ300円なので、個人的には折りたたんで持ち運ぼうと思います。

軽くて蒸れにくく快適！洗えるから気兼ねなく使える◎

さっそくかぶってみて驚き…！とても軽いです。かぶっているのを忘れるくらい快適です！

そして、耳が隠れるくらいのコンパクトなシルエットで、使いやすいです。頭周りのサイズは約58cmとなっていますが、頭が大きめの筆者でもおしゃれにかぶることができました。

さらに通気性が良く、蒸れにくいのもGOOD。これからの季節も使いやすいと思います。

しかも洗えるのが嬉しいポイント！

この手のおしゃれな帽子はお手入れしにくいものが多いですが、これなら汗をかきやすい真夏も気兼ねなく使えそうです。

今回は、ダイソーの『ストローハット』をご紹介しました。

このクオリティなら「どこで買ったの！？」なんて褒められること間違いなし♡気になる方は、お早めにチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。