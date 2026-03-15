憧れのアルファ・ロメオは2000GTVイタリア車だけを乗り継いでいる筆者にとって、『アルファ・ロメオ・ジュリア』は思い入れのあるクルマだ。【画像】昨年11月に発売された46台の限定車！『アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ・エストレマ』全44枚運転免許証を取得する前、憧れのアルファ・ロメオは1970年代の『2000GTV』だった。その年代のアルファといえば『段付き』と呼ばれる『ジュリアGTA』が頂点で、ベースとな