トレントを通じてダウンロードできる映画の字幕ファイルに、悪質なコマンドを実行するマルウェアがひそかに仕込まれていたことが分かりました。Fake Leonardo DiCaprio Movie Torrent Drops Agent Tesla Through Layered PowerShell Chainhttps://www.bitdefender.com/en-us/blog/labs/fake-leonardo-dicaprio-movie-torrent-agent-tesla-powershellFake ‘One Battle After Another’ torrent hides malware in subtitleshttps://