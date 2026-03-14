キャセイパシフィック航空は、燃油サーチャージを3月18日購入分から引き上げる。香港発旅程は片道あたり、欧米や南西太平洋、中東、アフリカは1,164香港ドル（現569香港ドル）、南アジアは541香港ドル（同264香港ドル）に大幅に引き上げとなる。日本発の旅程のほか、中国本土発着、フィリピンと香港間は引き上げの対象外で、同日以降も据え置く。キャセイパシフィック航空では、燃油サーチャージは燃油価格を考慮して毎月調整して