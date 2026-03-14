「こんな立派な橋なのに誰が設置したのかわからないってどういうこと？」【写真】勝手に作られていた？謎の橋そんなコメントが添えられた写真が、「管理者不明の勝手橋」として話題になっています。写っているのは、岐阜県恵那市明智町にある観光地「日本大正村」内の川に架けられた人道橋。木製調の手すりが施されたしっかりとした造りで、周囲のレトロな町並みに自然に溶け込んでいます。Xユーザー・まっちさん（@r_norvegicus