アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の辻野かなみ、杏ジュリアがこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。杏は3月28、29日の「ときめき♡春の晴れ舞台2026」（神奈川・ぴあアリーナMM）をもって卒業。2人がグループに対する気持ち、つらかった思い出などについて語った。 【写真】さすがアイドル！キュートなポーズが決まってます ―3月4日にニ