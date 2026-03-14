アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の辻野かなみ、杏ジュリアがこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。杏は3月28、29日の「ときめき♡春の晴れ舞台2026」（神奈川・ぴあアリーナMM）をもって卒業。2人がグループに対する気持ち、つらかった思い出などについて語った。



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―3月4日にニューアルバム「ときめきえがお」をリースした。



辻野「このアルバムはとき宣の10周年を締めくくる１枚になっていまして、とき宣らしいかわいい恋愛ソングだったりとか、ちょっとかっこいい大人っぽい楽曲もあったり、あとは青春、今の私たちの気持ちを歌ったような楽曲も入っていたりするので、このアルバムを手に取っていただけたら、どんなアイドルなのかがすごくわかる1枚になっています」



杏「とき宣の10周年イヤーラストのリリースにふさわしい曲がいっぱい集まったと思っていて。3月のこういう時期で、新しく始まることへの不安だったり、出会い、別れの時期だったりすると思うんですけど、そんな時期にぴったりな、皆さんの背中を優しく押せて、皆さんを笑顔にできるような、そんなアルバムになったと思います」



―杏さんは３月でグループを卒業。



杏「アイドルとして活動をしてたくさん学んだことを、ホントに曲1つ1つにちゃんと感情を込めることとか、いろいろと意識して歌ったつもりです」



辻野「今の6人体制になって約6年。今までの活動の中で6年同じメンバーで続くことがなかったので、その分思い入れはありますね。（杏）ジュリア自身も未来に向かって新しい一歩を踏み出す前向きな卒業となるので、お互い最後は笑顔で終われたらいいな、という気持ちで、みんなの絆もより深まった数カ月だと思います」



―現在10周年。これまでを振り返って。



辻野「アイドルを始めた時、いろんな先輩方が大きな会場でやられているのを見て、私たちもいつか立てるんだと思ったら意外と簡単じゃなくて、全然追いつかないみたいな。大変なこともあったけど、その分、達成したときの喜びは何倍にもふくれあがって。メンバーで喜びを分かち合えるし、宣伝部員（ファンの呼称）さんたちも一緒に自分たちの夢のように喜んでくれて。いろんなことを経て、大きい会場でライブをさせていただいたり、テレビ出演とかもさせていただけるようになって、毎回、活動が楽しくて」



（続けて）「2022年に幕張メッセで（ワンマン）ライブをしたときに、私たちここまで来られたんだ！と喜びがすごく大きかったですね。そこから横浜アリーナ、さいたまスーパーアリーナ、大阪城ホールとか、いろいろやらせていただいて。自分たちだけじゃ無理だし、いつも応援してくれる皆さん、本当にいろいろな方々のおかげでもあるので。今は本当に幸せなので、続けてきて良かった、続ける事って大切だなって思います。夢が少しずつかなっているけど、かなったらまた新しい夢が出てきて、人生がすごく楽しいです」



―杏さんは2018年10月14日に加入。



杏「クラシックバレエ一筋でやって来て、芸能界とは無縁だったんですけど、何かを好きになって応援するというきっかけを与えてくれたのが、とき宣で、初めてライブを見たのも、とき宣でした。すごく大事なグループで、そこに自分が加入して、想像もできなかった景色をとにかくいっぱい見ることができたなと」



（続けて）「数百人のキャパから一気に1万人、アリーナになったわけじゃなくて、そのときにできる限界というか、MAXを少しずつ更新して、今のこういう世界を見ることができると思うので。つらいこととか大変なことともあったけど、良い思い出しかないと思います」



―つらかった思い出は。



辻野「歌とかダンスがすごい苦手というところからスタートしていたので、最初の頃は歌割りもほとんどなくて、セリフパートだけみたいな感じだったので、どう歌割りのパートをもらうか苦戦しました。メンバー達とみんなでやっているボイストレーニングのほかにも、個人で通ったり、歌のレッスンを受けたりとか。自分らしい歌い方、声の出し方をできるように練習しました。今では歌割りのパートを少しずついただけるようになって、苦手なことでも挑戦して良かったなと思います」



杏「特典会の（ファンと）2ショットを1人でやるときに、『あっ、出なくていいよ』って言われたんですよ。（ファンが）いなかったから。そのときは当たり前だったし、頑張ろうと思って。あと、過去の曲は私が入ったタイミングで歌割りのパートとか変わるんですけど、完成したらレッスン時よりも減らされていて、アレ？みたいな。当時は結構ポジティブに、夢中というか全力だったので、つらいとか傷ついている余裕はなかったですね」。



◆超ときめき♡宣伝部 現在10周年を迎えているアイドルユニット。メンバーは辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴、吉川ひよりの6人。「ときめく恋と青春」をテーマに世界中のみんなにときめきを宣伝(お届け)している。3月4日にニューアルバム「ときめきえがお」をリリース。



（よろず～ニュース・中江 寿）