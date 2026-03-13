俳優の竹内涼真が、13日午後9時から放送されたテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』に出演。同番組初歌唱で4月4日に開幕予定の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌「ラストチャンスサルベーション」を共演キャスト陣と共に披露した。【写真】仲良さそう！笑顔でピースする竹内涼真＆優里歌唱前には「M!LKさんのパフォーマンスで脇にファンの方が盛り上がってきて。ずっといるのかと思ったらいなくなっちゃ