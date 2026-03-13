ロシアは前回調査同様3位に落ちたまま そして中国は？ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は2026年3月10日、2021年から2025年までの世界の武器輸出・輸入量に関する調査結果を発表し、その中で中国の武器輸出量が前年の4位から5位に下落したことが明らかになりました。【ところで日本は何位？】これが、「武器輸入国」上位国家です（画像）SIPRIの調査報告は、5年間の武器輸出・輸入を独自のデータで算出しており、それによ