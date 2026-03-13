起業志願者が投資家に事業をプレゼンするYouTube番組『令和の虎』。鋭い質問や厳しい言葉が飛び交う場面も多く、「なぜそこまで怒るのか」と疑問に思う視聴者も少なくない。本記事では、『令和の虎』チャンネルの仕掛け人・竹内亢一氏にインタビュー。番組の舞台裏や、虎たちが志願者を見極める視点について話を聞く。怒りの正体は「感情」ではなく経営判断『令和の虎』を見ている人から、「なんで虎たちはあんなにキレるんですか?