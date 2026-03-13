世界に魔法をかけたフットボール・ヒーローズ【第55回】ルイス・スアレス（ウルグアイ）サッカーシーンには突如として、たったひとつのプレーでファンの心を鷲掴みにする選手が現れる。選ばれし者にしかできない「魔法をかけた」瞬間だ。世界を魅了した古今東西のフットボール・ヒーローたちを、『ワールドサッカーダイジェスト』初代編集長の粕谷秀樹氏が紹介する。第55回は「ウルグアイ最高のFW」ルイス・スアレスを取り上げ