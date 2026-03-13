準々決勝進出決定前に「決まっている」と発言ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のマーク・デローサ監督が弁明した。1次ラウンド突破が決まっていなかったイタリア戦前に「決まっている」と発言し批判が寄せられていた。12日（日本時間13日）に「あの試合に勝たなければならないことを私は十分に承知していた」と“発言ミス”を強調した。米国代表は10日（同11日）、1次ラウンドのイタリア代表戦に6-8で敗れた