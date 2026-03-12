Image: Raymond Wong / Gizmodo US 3月11日発売の新型MacBook Pro。新型と言っても基本は既存モデルのままに、搭載されているチップがM5チップの高位モデルであるM5 ProとM5 Maxになっています。米Gizmodoが、現在Apple（アップル）の最高位14インチノートパソコンとなるM5 Max搭載MacBook Proをレビューしました。同じボディにチップだけ最高峰だと、どうやらその力を持て余してしまうよう