淡路島のメディアアート&レストラン「HELLO KITTY SMILE」は3月14日より、限定デザインのメタルチャームがもらえる『FLOWER FESTIVAL』を、期間限定で開催する。HELLO KITTY SMILE、限定メタルチャームがもらえる『FLOWER FESTIVAL』を開催「HELLO KITTY SMILE」(兵庫県淡路市)は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む海中世界を表現したメディアアートと、レストラン&カフェなどを併設する「食」「学び