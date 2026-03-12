ハローキティの限定メタルチャームがもらえる『FLOWER FESTIVAL』を3月14日より開催【HELLO KITTY SMILE】
淡路島のメディアアート&レストラン「HELLO KITTY SMILE」は3月14日より、限定デザインのメタルチャームがもらえる『FLOWER FESTIVAL』を、期間限定で開催する。
HELLO KITTY SMILE、限定メタルチャームがもらえる『FLOWER FESTIVAL』を開催
「HELLO KITTY SMILE」(兵庫県淡路市)は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む海中世界を表現したメディアアートと、レストラン&カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合施設。
今回企画された『FLOWER FESTIVAL』では、「HELLO KITTY SMILE」内の5つのエリアを巡りながら、スタッフに合言葉「ハッピーフラワー」と伝えることでもらえる、オリジナルハローキティの限定ステッカー5つを集めると、春限定の乙姫の衣装を着たハローキティがデザインされたメタルチャームをゲットすることができる。
開催期間は3月14日〜5月31日。参加費は1,000円となっており、無くなり次第終了となる。
