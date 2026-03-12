ＷＢＣ１次リーグＢ組は１１日（日本時間１２日）、イタリアメキシコに９―１で大勝し、４戦全勝の１位で突破。１次リーグ敗退の危機にあった優勝候補の米国は３勝１敗で２位となり、辛うじて８強入りを決めた。スターをそろえた米国が仮に準々決勝に進出できなかった場合、戦犯扱いされていたかもしれないのがタリク・スクバル投手（２９＝タイガース）だ。２年連続でサイ・ヤング賞に輝いたＭＬＢ最強左腕は当初の予定通り