巨人の田中将大投手（３７）が１６日の阪神戦（甲子園）に先発し、６回７安打３失点でチームを４―３の勝利へと導き今季２勝目を飾った。楽天時代の２０１０年５月１６日以来、実に１６年ぶりとなる甲子園での阪神戦勝利。野茂英雄氏の記録を超える日米通算２０２勝目も手にしたベテラン右腕が、移籍２年目となったＧのユニホームで聖地を沸かせた。シーズン中の阪神戦、しかも甲子園での登板は巨人移籍後初めてだった。開幕か