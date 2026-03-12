関西エアポートは、新会員プログラムを今夏に開始する。物理カードを廃止し、アプリとウェブのデジタル会員証に一本化する。フライトポイントの付与を継続し、関西国際空港・伊丹空港・神戸空港の3空港でポイントを貯めて使える仕組みにする。KIX-ITMカードのポイントは新プログラムに引き継ぎ、空港内の会員優待特典と駐車場割引も継続する。入会費と年会費は無料とする。ポイント移行にはカード番号、暗証番号4桁、メールアドレ