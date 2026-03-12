ドバイワールドＣ・Ｇ１に出走予定のフォーエバーヤング（牡５歳）を管理する矢作芳人調教師（６４）＝栗東＝が１１日、現地の近況を説明した。フォーエバーヤングはサウジＣ制覇後にドバイへ移動して調整中。「経験を踏まえ、ゆっくりめに立ち上げた。先週から普通にやって、今週からはらしい動きが戻ってきた。馬は至って順調」と状態の良さをアピールした。緊張感を増す中東情勢については「滞在しているスタッフと何度も