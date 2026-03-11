ドジャース・大谷翔平（31）が「購入者第1号」広告塔となったハワイの別荘地開発を巡って2025年8月、ハワイの不動産デベロッパーらが大谷と代理人をつとめるCAAのネズ・バレロ氏を提訴していた件。裁判の進行を経て今年3月6日（現地時間）、原告・被告の双方が和解していたことがNEWSポストセブンの取材で分かった。【写真】当時削除された、妊娠中の真美子さんが写った「着工式」写真。昨年12月、大谷ファミリーが訪れていた「