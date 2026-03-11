（CNN）トランプ米政権は、イラン戦争で生じたエネルギー価格高騰への緊急対策の一環として、ロシア産原油に対する制裁のさらなる緩和を検討している。事情に詳しい関係者がCNNに語った。この措置は、世界の原油供給を強化し、ホルムズ海峡の事実上の通航停止に対抗することを目的としたもの。この1週間で原油価格は急騰している。トランプ大統領は9日の記者会見で、「我々は一部の国に制裁を課している」が、「この問題が解消する