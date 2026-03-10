Intelは3月9日（ドイツ現地時間）、開催中の「Embedded World 2026」にあわせた組み込み向けプロセッサにおける新製品として、高性能コアのみを最大12個搭載する製品シリーズを発表した。Intel、高性能コアだけを12個も搭載する「Intel Core 9 273PQE」。非ゲーミング向け開発コード「Bartlett Lake」として知られてきた組み込み向けプロセッサシリーズ。構成に高効率コアが含まれず、高性能コア（Raptor Cove）のみで製造されてい