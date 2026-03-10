「昨年7月から始まった南野さんのデビュー40周年記念の全国ツアーはNHKホールから始まりました。全国7カ所の計9公演でしたが、チケットが即日完売するなど大反響。今月初めには6月にNHKホールで再び開催されることが発表されました」（音楽関係者）昨年デビュー40周年を迎えた南野陽子（58）が“再ブレイク”中だ。スポーツ紙記者が言う。「度重なる金銭トラブルで逮捕された夫と‘23年11月に離婚した後は、南野さんに明らかに追い