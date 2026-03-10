警視庁不機嫌な態度で部下を萎縮させるなど職場環境を悪化させたとして、警視庁が警視正だった男性（60）を警務部長注意とする処分にしていたことが10日、関係者への取材で分かった。いわゆる「不機嫌ハラスメント」と認定。処分は昨年12月で、男性は処分と関係なく今月9日付で辞職した。男性は辞職前の部署で部下が100人以上いた。関係者によると、警視庁は、男性が2021年9月〜25年9月ごろ、本部の課長などとして勤務していた