＜大相撲三月場所＞◇二日目◇9日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】大量の懸賞を前に表情が“一変”する熱海富士小結・熱海富士（伊勢ヶ濱）が横綱・大の里（二所ノ関）を結びの一番で撃破。勝利した直後、熱海富士が大量の懸賞を前に「おっ」と表情が一変するような姿を見せ「喜びを隠してるような顔」「ほくほくあたみん」などファンの注目を集めた。結びの一番に向け、花道奥から勢いよく登場した二日目の熱海富士。この