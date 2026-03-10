中国メディアの環球時報は6日、「日本の輸出額はなぜイタリアに逆転されたのか」と題する記事を掲載した。記事はまず、経済協力開発機構（OECD）の統計として、2025年下半期のイタリアのドル建て輸出は日本の3700億ドル（約58兆7000億円）を上回る約3760億ドル（約59兆6000億円）に達したと説明。「両国の半期輸出額が逆転するのは半世紀ぶりだ」とし、これを受けて日本とイタリアの輸出構造の違いをめぐる議論が起きていると伝え