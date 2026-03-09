歌手でタレント・あのが９日、都内で行われた「ＴｉｋＴｏｋＬＩＶＥ」新ＣＭ発表会に出席した。今春の目標に意外な回答をして、会場を驚かせた。水色のワンピース姿で登場したあのは、今後の目標についてフリップに「家政婦さんを雇う★」と記した。続けて「『ＴｉｋＴｏｋＬＩＶＥ』でおうちの中をルームツアーして、僕の身の回りを手伝ってくれる人を募集しています。今年の春から家政婦さんを探していて、助けて下さい