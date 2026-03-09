バーチャルYouTuber（VTuber）事務所「ホロライブプロダクション」は9日、公式Xを更新。傘下のVTuberグループ「hololiveDEV_IS」に所属する「FLOW GLOW」のメンバー・虎金妃笑虎（こがねいにこ）が活動休止することを発表した。「いつもホロライブプロダクションを応援いただき、誠にありがとうございます」と書き出して「hololive DEV_IS所属FLOW GLOWメンバー『虎金妃笑虎』に関しまして、活動休止することをお知らせいた