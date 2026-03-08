テレビアニメ『正反対な君と僕』（毎週日曜後5：00）の第9話で鈴木と谷がデートした東京・国立科学博物館のデートを体験できる館内マップ「デートで巡る!?友達と巡る!?TVアニメ『正反対な君と僕』プレゼンツ科博の楽しみ方」が、12日より期間限定で同館にて配布されることが発表された。【画像】アニメ本編と比べたい！『正反対な君と僕』コラボの科博館内マップ本企画は、第9話で2人が国立科学博物館を訪れデートをした