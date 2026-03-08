米カリフォルニアにあるユニバーサル・スタジオ・ハリウッドに今夏オープンする映画『ワイルド・スピード』の屋外型高速ジェットコースターの4つの車型ライドのうち、すでに発表されていたドミニク・トレット（ヴィン・ディーゼル）の1970年型ダッジ・チャージャーに加わる残りの3台の車両が公開された。【写真】カッコ良すぎる！『ワイスピ』アトラクション車型ライドをアップで見る■最終仕上げに突入！今夏オープンする「