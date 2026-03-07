「今回の韓日戦は負けても気が楽だわ」（RULIWEB 25/12/19）【写真】「日本戦はサラッと捨てて、台湾とオーストラリアに集中しよう」という声も…「負けて怒る人はいなさそう。前回WBCの韓日戦みたいな大惨事にならない限り」（dcinside 25/10/26）――。WBCの開幕前から、韓国のネットコミュニティでは悲観的な投稿が次々と寄せられている。3月7日に行われる伝統の日韓戦を前に、現地野球ファンの声を拾ってみた。前回の2023年