『iPhone XR』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
エスマックス
GIGAZINE（ギガジン）
3月に入ってから、店頭では「終了した」と告げられるようになったという
BUZZAP！
auがiPhone XR 64GBを、先週よりさらに値下げし9800円で販売しているそう
3Gからの乗り換えを促すもので、ライトユーザーなら契約次第で安く使える
これは停波が決まったFOMAから4Gスマホへの乗り換えを促すためのもの
iPhone XR 64GBは、9万9144円から9万3312円に値下げされている
Engadget 日本版
後継機用のバッテリー容量は3110mAhで、現行の2942mAhから約5.7％の向上
「eSIM」を使えば、ドコモ版のiPhone XRで香港のサービスが利用可能になる
livedoor
追従予定について、ソフトバンクは「決まっていることは何もない」と回答
一括2万5920円で買えることになるが、代わりに月々サポートは適用されない
「発売日に買った私はどんな顔をすればいい」など、ネット上には複雑な声も
ABEMA TIMES