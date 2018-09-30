『iPhone XS Max』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
エスマックス
GIGAZINE（ギガジン）
iPhone XR 64GBは、9万9144円から9万3312円に値下げされている
10秒間ほど操作しなかった後、画面の動きがカクカクしてしまうというもの
Engadget 日本版
その後、ポケットの中のiPhone XS Maxから煙が立ち、燃え始めたという
米Citi Researchのアナリストが生産予測を48％も引き下げたという
ポケットから猛烈な熱を感じた男性のiPhoneは煙を上げていたという
スマホ画面を覗き込むだけでロックの解除ができる「Face ID」を称賛
SIMを入れ替えることなく、地球上のあらゆるところで連絡を取れるという
新たにiPhone XSやiPhone XS Maxの生産が削減されたと報じられた
加入していなかった場合、画面を割るなどした際の修理費用は3〜4万円ほど
livedoor
他モデルと違う点はベゼル幅が広いことやカメラの一部機能が使えないこと
Appleは問題のあるユーザに対し「ベースバンド・ロガー」の導入を提案
ギズモード・ジャパン
モデルによって13〜20万円と開きがあるが、SIMフリーモデルが安めだそう
本体も画面も同じ大きさで、XをiOS12にすれば動作の違いも感じないという
画面がオフ時にLightningケーブルを接続すると充電が開始されない場合が