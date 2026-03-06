Appleが不具合を修正した「iOS 18.7.5」を提供開始！26以降に非対応のiPhone XS・XRなど向け。CVEに登録された脆弱性の修正はなし
|AppleがiPhoneやiPadなど向けiOS 18.7.5とiPadOS 18.7.5をリリース！
Appleは4日（現地時間）、iPhone向けプラットフォーム「iOS」において前バージョン「iOS 18」の最新版「iOS 18.7.5（22H320）」を提供開始したとお知らせしています。変更点は不具合の修正が含まれているとされており、セキュリティーアップデートについては少なくともCVEに登録されている脆弱性はないということです。
Appleでは2021年に提供開始したiOS 15およびiPadOS 15から一定期間は次の最新バージョンに更新せずに既存のバージョンに留まる機能を提供しており、2025年9月に最新のiOS 26やiPadOS 26の正式版が配信開始されましたが、引き続いてしばらくiOS 18やiPadOS 18で使う場合を対象にセキュリティー修正のみを行ったソフトウェア更新を提供しており、今回、新たにiOS 18.7およびiPadOS 18.7の最新バージョンとなるiOS 18.7.6およびiPadOS 18.7.6が提供開始されました。
なお、これまでのAppleの動きからするとしばらくはiOS 18やiPadOS 18へのセキュリティー修正が継続して提供されると思われます。なお、単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone XRでiOS 18.7.5からの場合では196.5MBとなっています。更新は従来通りにiTunesをインストールしたWindowsおよびMacとUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。Appleが案内しているアップデートの内容およびセキュリティー修正は以下の通り。
iOS 18.7.6
このアップデートには、iPhoneのバグ修正が含まれます
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iOS 17 関連記事一覧 - S-MAX
・iPadOS 17 関連記事一覧 - S-MAX
・iOS 18 のアップデートについて - Apple サポート (日本)
・Apple セキュリティアップデート - Apple サポート