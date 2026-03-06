ワオキツネザルたちが一斉に同じポーズで日光浴をする姿が、SNSで注目を集めている。 【写真】お腹に日光を当てて日光浴 沖縄県名護市の「ネオパークオキナワ」公式Xが投稿し話題となったのは、展示場の天井付近に射し込む日光を浴びるために、精一杯開脚をして一斉に太陽にお尻を向けぶら下がるワオキツネザルたちの姿。 4匹が均等に並び、全く同じ向きで太陽にお尻をかざしている。一体なぜこんな光景が生まれた