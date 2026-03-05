3月4日、日本テレビが『2026年4月改編説明会』を開催し、新番組や放送枠変更について説明がなされた。その中で、8人組男性アイドルグループ・timeleszの冠番組『timeleszファミリア』の枠移動と放送時間拡大についてプロデューサーの発言があり、注目を集めている。『timeleszファミリア』はこれまで、毎週月曜深夜0時29分から0時54分まで放送されてきたが、4月からは日曜午後2時から午後3時までの1時間番組に拡大。深夜帯から日