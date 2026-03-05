3月4日、日本テレビが『2026年4月改編説明会』を開催し、新番組や放送枠変更について説明がなされた。その中で、8人組男性アイドルグループ・timeleszの冠番組『timeleszファミリア』の枠移動と放送時間拡大についてプロデューサーの発言があり、注目を集めている。

『timeleszファミリア』はこれまで、毎週月曜深夜0時29分から0時54分まで放送されてきたが、4月からは日曜午後2時から午後3時までの1時間番組に拡大。深夜帯から日曜の昼へ移行する形で、放送時間も倍以上となる大幅な変更だ。

「番組プロデューサーの柏原萌人氏は説明会で『この先10年間を、timeleszと描いていけるチームや番組を考えながら、ワンチームで作っていきたいと思います』と語り、『国民的スターにしたいと思い続けながら、盛り上げていける番組を作りたいと思っています』とグループへ期待を示しました。この発言はネットでも話題となり、さまざまな意見が寄せられています」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《バックに何がいるの?》

《だからと言ってキントレ、ひいてはキンプリを蔑ろにするのは違うだろ》

《プロデューサーさんの心温まるメッセージ感動です》

といった声があがっている。

timeleszは、フジテレビ系の冠番組『タイムレスマン』にも出演しているほか、メンバーの松島聡は2月から『ザ!世界仰天ニュース』（日本テレビ系）の新レギュラーMCに就任するなど、個人でも活躍の場を広げている。

「最近、King ＆ Princeの番組『キントレ』や、嵐の二宮和也さんがMCを務める『ニノさん』が終了するなど、日本テレビの番組編成に変化がありました。そうした中で別のグループの番組が拡大すれば、ほかのグループのファンの間で複雑な受け止め方があるのは仕方がないかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

柏原氏は説明会で「逆風に吹かれていますが」とも発言している。これは、timeleszをめぐる最近の反応を踏まえた言葉とみられる。実際、2月24日放送の『タイムレスマン』では、メンバーの篠塚大輝が「女性芸能人を目当てに友人が70人上京してきた」という趣旨の発言をしたことがSNSで拡散され、批判の声があがった。

「timeleszは、オーディション企画を経て加入したメンバーもおり、急に注目を集める立場になった人もいます。しかし2025年には『タイムレスマン』がTVerの再生回数で、新作バラエティの中で1位を記録するなど、結果を残してもいます。『国民的スター』という言葉は、嵐やかつてのSMAPなどを念頭においたものでしょうが、これらと比べると、まだまだ浸透度は足りていないのが現状です。女性ファン以外に、どこまで認知を広げられるのかが今後の勝負でしょう」（同前）

どこまで人気が広がるのか、見どころだ。