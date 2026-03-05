コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)は4日、準決勝第2戦を行い、ソシエダがアスレティック・ビルバオを2戦合計スコア2-0で上回り、6年ぶりの決勝進出を決めた。試合後には左ハムストリングの肉離れから回復途中のMF久保建英も私服姿で歓喜の輪に加わり、本拠地アノエタの観客と喜びを分かち合った。久保は1月18日のバルセロナ戦で負傷した後、試合会場に姿を見せるのはこれが初めて。同じく負傷中のDFアルバロ・オドリオソラ、メ