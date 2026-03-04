侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日、東京ドームで行われた練習に参加し、練習後には日本だけでなく米国、韓国、台湾のメディアも集結した会見に参加した。２日後の６日に初戦の台湾戦（東京ドーム）を迎える侍ジャパン。大谷は２月２６日に名古屋でチームに合流し、３月２、３日は大阪の京セラドームで行われたオリックス、阪神との強化試合に出場した。２試合で５打数無安打だったが「体がまず状態良く、け