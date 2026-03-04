タレントの若槻千夏（41）が、3日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。自身の兄について語った。同番組には、若槻とプライベートでも親交のあるタレント・指原莉乃がゲスト出演。きょうだいの話題になり、若槻は「私も兄がいます」と告白。「ちょっと天才肌の兄が」といい、「オークションで9000円で車を買って、1日中に入って車を直すっていう人」と、車の整備を得意にして