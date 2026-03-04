日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が４日に生放送された。番組での気象コーナーでは天気予報士の小林正寿さんが雨の中、屋外から傘をさしながらこの日の予報を伝えた。その中で「きょうはとにかく、雨あがって強風、花粉大量飛散です。きょうは日中は雨はあがってくるのですが、陣内さん、あ！水卜さん！きょうは花粉が…というところで動揺してしまいました！」とスタジオにいる総合司会の水卜