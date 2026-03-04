◆ＷＢＣ強化試合阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）打順に関して言えば、１番から３番は「大谷、近藤、誠也」、この３人でいいんじゃないかな。大谷の後を打つというのは相当なプレッシャーがかかる。強化試合なので、３回１死二塁の場面で敬遠されることはなかったけど、本番なら歩かされるだろう。この打席、大谷は二ゴロに倒れたが、続く２番・近藤が、２死三塁でしっかり中前にタイムリー。やっぱり確実性はさす