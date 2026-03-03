ダイエットの人気レシピ「酢キャベツ」アレンジ 腸内環境を整えてやせやすい体質をつくることが目的の「酢キャベツ」。みなさんは試したことがありますか？ 毎日続けることがやせ体質をつくるポイントなので、飽きずに楽しめるアレンジレシピをご紹介します。 シェフ直伝！減塩酢キャベツごま油でパクパク食べられるスパイス風味で食べやすい作りやすく、いろいろな食材と合わせやすい キャベツに含まれる食物繊維と、酢に含ま