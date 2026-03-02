エレクトーン奏者・826aska（はちにいろくあすか）が、メジャーデビュー7周年を記念したスペシャルライブ「826aska 7th Anniversary Live Spring Caravan」の開催を発表した。公演は4月11日（土）京都・KBSホール、5月3日（日）埼玉・大宮ソニックシティ 小ホール、5月16日（土）宮城・仙台市シルバーセンターにて実施される。826askaは2019年、ヤマハミュージックコミュニケーションズよりメジャーデビューし、今年で7周年を迎え