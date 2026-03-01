老後の蓄えは多ければ多いほど安心。しかし、準備不足のまま手にした「想定外の富」が、かえって平穏な生活を壊してしまうケースがあります。ある60代夫婦の事例をみていきましょう。突然舞い込んだ5,000万円の遺産に有頂天…関東近郊に住む佐藤健一さん（67歳・仮名）。子どもたちが独立した現在は、妻の美智子さん（64歳・仮名）と2人暮らしです。生活のベースになっていたのは、月16万円の健一さんの年金のみ。足りない分は1,00