JAぎふリオレーナがV.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のプレーオフ進出を決めた。 1日（日）に行われた広島オイラーズとのアウェー戦でストレート勝利し、レギュラーシーズン（RS）の戦績を20勝6敗としたJAぎふ。この結果をもってJAぎふのRS4位以上が確定し、プレーオフ進出が決定した。 昨シーズンのJAぎふはRSを7位で終え、プレーオフ進出が叶わなかっ