巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が１日、プロ入り後初の春季キャンプを打ち上げた。「全部のメニューを消化できた。けがなく終われたのが一番良かった」と宮崎から１か月間、１軍フル帯同。キャンプ期間を「８０点」と自己評価し、充実の１か月を過ごした。キャンプ期間で最も成長したのは「変化球の精度」。キャンプ序盤から課題として変化球を挙げ、ブルペンでは積極的にチェンジアップ、スライダー