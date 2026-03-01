侍ジャパンが１日、２日のオリックス戦、３日の阪神戦との強化試合（いずれも京セラドーム）に向けて、新幹線で大阪入りした。ドジャースの大谷翔平を含めナインは一同は、サポーティングパートナー契約を結ぶユニクロの濃紺スーツに、青色のネクタイを着用。新大阪駅に到着すると居合わせた人たちは、侍ジャパンの登場に騒然となった。新大阪駅には警察が出動し、駅員も増員。動線を確保するためにロープがひかれる中、ファン