新緑が広がる塩原温泉郷で、走って温泉まで楽しめる恒例イベント「第49回塩原温泉湯けむりマラソン全国大会」が開催されます。温泉街の道路を使ったコースを駆け抜けながら、沿道のあたたかな応援に包まれるのがこの大会ならではの魅力です。完走後は地元食材のスープと無料入浴サービスまでそろい、レース当日の満足感をしっかり後押しします。 塩原温泉郷「第49回塩原温泉湯けむりマラソン全国大会」